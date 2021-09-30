Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AK 136 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 23 LC 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

 Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

 Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Abdullah Öcalan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Umut Meraş Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:43:00. #1.12#