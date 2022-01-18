Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi yan yattı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 23 S 0053 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar yağışının ardından kayganlaşan yolda, 4 araç bir birine girdi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da öğrenci servisi yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Elazığ, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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