Elazığ'da muhtar ve öğretmenlere ilk yardım eğitimi

05.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58

Elazığ'da muhtar ve öğretmenlere yönelik temel ilk yardım konusunda eğitim verildi.



1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve muhtarlara yönelik acil çağrı ile ilk yardım konusunda farkındalığı arttırmak için temel ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.Müdürlük konferans salonunda düzenlenen eğitim programına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hatice Yıldırım, öğretmen ve muhtarlardan oluşan 80 kişilik grup katıldı.



Eğitim sırasında katılımcılara, sağlık ekibi olay yerine intikalinden önce kalbi ve solunumu durmuş kişilere nasıl müdahale edileceği, çok basit ilkyardım teknikleriyle bir kişinin hayatının nasıl kurtarılabileceği, büyük sakatlıkların nasıl önlenebileceği, yabancı cisimlerle boğulma ve kanama durumlarında uygulanacak ilkyardım teknikleri görsel ve uygulamalı pratikler eşliğinde anlatıldı.



Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi biriminin tanıtılmasının ardından katılımcılara, katılım belgesi verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA