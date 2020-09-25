Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

25.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:02
Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ'da, motosiklet hırsızlığı şüphelisi Y.E., jandarma operasyonuyla yakalandı.

ELAZIĞ'da, motosiklet hırsızlığı şüphelisi Y.E., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yurtbaşı beldesinde oturan Ö.K., evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla motosikleti çalanın Y.E. olduğunu belirledi. Ekipler, Y.E.'nin adresine baskın düzenledi.Baskında Y.E. gözaltına alındı. Aramada bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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