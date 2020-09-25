Elazığ'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ'da, motosiklet hırsızlığı şüphelisi Y.E., jandarma operasyonuyla yakalandı.

ELAZIĞ'da, motosiklet hırsızlığı şüphelisi Y.E., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Yurtbaşı beldesinde oturan Ö.K., evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla motosikleti çalanın Y.E. olduğunu belirledi. Ekipler, Y.E.'nin adresine baskın düzenledi.Baskında Y.E. gözaltına alındı. Aramada bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ