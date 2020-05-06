Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
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Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti

Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
06.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:31

Elazığ'da merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Esenkent Köyünde Halil Karadoğan'a ait ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti.

Elazığ'da bir köye gelen kurtlar girdiği ağılda 120 koyunu telef etti.

Olay, önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Esenkent Köyünde aç kalan kurt sürüsü Halil Karadoğan'ın ağılına girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 230 hayvandan 120'sini telef etti. Yaklaşık 200 bin TL'lik zarara yol açan kurtlar, aileyi de mağdur etti.

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YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Olayla ilgili bilgi veren Esenkent Köy Muhtarı Ercan Aybar, "2 gün önce eniştemin ağılına aç kalan kurtlar girdi. Ağılda bulunan 230 koyundan 120 tanesi telef oldu. Eniştem Halil ciddi manada mağdur durumdadır. Telef olan koyunları boş alanda kepçe ile çukur açıp gömdük. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KARA KOYUN ETLOLUR GABURGASI TADLOLUR: kurtlar bu şarkılarla dalmıştır garanti; köpeklerde önceden kurttu ha
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