Elazığ'da kaybolan 3 yaşında çocuk, bitkin halde bulundu
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Elazığ'da kaybolan 3 yaşında çocuk, bitkin halde bulundu

27.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:19
Elazığ'da kaybolan 3 yaşında çocuk, bitkin halde bulundu

ELAZIĞ'da dün gece saatlerinde kaybolan Ömer Asaf Uçar (3), yaklaşık 2 saat sonra jandarma tarafından soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi.

ELAZIĞ'da dün gece saatlerinde kaybolan Ömer Asaf Uçar (3), yaklaşık 2 saat sonra jandarma tarafından soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi. 

Yazıkonak beldesinde yaşayan Ömer Asaf Uçar'ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Hastaneye götürülen çocuk yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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