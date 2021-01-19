Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

19.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:38
Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

ELAZIĞ'da, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

ELAZIĞ'da, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağına karar verildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:41:38. #1.14#
title