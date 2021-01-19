Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

ELAZIĞ'da, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

ELAZIĞ'da, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ