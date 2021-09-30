Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal  madde ele geçirildi. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kimyasal, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan istihbarat bilgi  sonucu, şüpheli M.K.'nin kaliforniyum maddesini satmak için alıcı aradığı belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracına operasyon yaptı. Şüphelinin aracında yapılan aramada,kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Kimyasal madde incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

'YETİŞMEZ' DİYENLERE İNAT BAHÇESİNDE AFRİKA KAVUNU YETİŞTİRDİ

 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 'torpil' savunması: 5 kişi için adam mı vuralım?

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" savunması: 5 kişi için adam mı vuralım?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli
Magazin
Spor Gökhan Töre Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Angela Merkel Abdullah Öcalan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:27:35. #1.12#