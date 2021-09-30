Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden 'kaliforniyum' olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden 'kaliforniyum' olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta, M.K. isimli şüphelinin dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden 'kaliforniyum' nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, operasyon planladı. Şüphelinin aracı jandarma ekiplerince takibe alındı ve araca operasyon yapıldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram kaliforniyum olduğundan şüphelenilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kimyasal madde ise Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

 Evinde alkol aldığı arkadaşını, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evinde alkol aldığı arkadaşını, defalarca bıçaklayarak öldürdü

 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli
Magazin
Spor Gökhan Töre Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Angela Merkel Abdullah Öcalan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Jandarmadan nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:27:28. #1.12#