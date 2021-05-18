İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Elazığ'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Bir süre burada tekbirler getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı.

AGD Elazığ Şube Başkanı Recep Koca da yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek, "Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceğini anlayan zalimler azgınlıklarını şiddetlenmiştir, tüm azgınlıklarına ve şiddetli saldırılarına rağmen yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır, o da Allah'a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah'tan başka güç yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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