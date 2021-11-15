Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 6 kişi hafif yaralandı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Kömürhan Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACG 554 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 6 yaralı

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücünün ise belgeleri eksik çıktı

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücünün ise belgeleri eksik çıktı

 Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

 Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title