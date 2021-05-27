Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı

Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen O.Ö. yakalandı.

ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen O.Ö. yakalandı.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla Kanun Hükmünde Kararname ile 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ö.'nün Elazığ'a geleceğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler O.Ö.'yü durdurdukları araçta yakalayıp, gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi.
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi.
15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Gervinho Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:46:16. #1.15#

title