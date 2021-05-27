Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı
ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen O.Ö. yakalandı.
ELAZIĞ'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen O.Ö. yakalandı.
FETÖ üyeliği suçlamasıyla Kanun Hükmünde Kararname ile 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ö.'nün Elazığ'a geleceğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler O.Ö.'yü durdurdukları araçta yakalayıp, gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli