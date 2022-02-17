Elazığ'da el yazması İncil ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da el yazması İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da el yazması İncil ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada el yazması İncil ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada el yazması İncil ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil olduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerini tespit ederek operasyon planladı. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin iş yerinde el yazması İncil ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İncil'in müzeye teslim edileceğini öğrenilirken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da el yazması İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Elazığ, İncil, 3. Sayfa, Haberler

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