Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı

Son dakika haberler... Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.

ARICAK, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçocak beldesinde sahipleri tarafından terk edilen ve soğuk havadan etkilenen 2 eşeği fark etti.

Jandarma tarafından koruma altına alınan eşeklere, bir ahıra yerleştirilerek yem verildi.