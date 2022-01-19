Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.
ARICAK, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçocak beldesinde sahipleri tarafından terk edilen ve soğuk havadan etkilenen 2 eşeği fark etti.
Jandarma tarafından koruma altına alınan eşeklere, bir ahıra yerleştirilerek yem verildi.