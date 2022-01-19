Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı - Haberler
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Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.

ARICAK, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma ekipleri kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçocak beldesinde sahipleri tarafından terk edilen ve soğuk havadan etkilenen 2 eşeği fark etti.

Jandarma tarafından koruma altına alınan eşeklere, bir ahıra yerleştirilerek yem verildi.

Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı

Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı

Son dakika haber: Donma tehlikesi geçiren iki eşeği jandarma kurtardı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Arıcak, Elazığ, Güncel, Haber

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