Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
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Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti Elazığ'a 4 kilometre uzaklıktaki 790 seçmeni olan bir köy, mahalle olmak için referanduma gitti.

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

ELAZIĞ - Elazığ'a 4 kilometre uzaklıktaki 790 seçmeni olan bir köy, mahalle olmak için referanduma gitti.

Merkeze bağlı yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu Yemişlik köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 4 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri, Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi olmak için sandık başına gitti. Köy sakinleri geçtiğimiz yılın sonunda referanduma giden ve büyük çoğunlukla evet oyu çıkarak mahalle olan Şahinkaya gibi valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı. 790 seçmenin bulunduğu köyde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sonucun bugün saat 17: 00'dan sonra açıklanacağı belirtildi.

Referanduma giderek Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi olmak istediklerini belirten Köy Muhtarı Vahap Aslan, "Bugün referanduma gittik ve Allah nasip ederse burayı Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi yapacağız. Köyümüz Elazığ'a en yakın olan köy ama en geri kalmış köy. Nasip olursa da mahalle olsun kanalizasyon ve doğalgaz gibi hizmetleri belediyeden alabileceğiz. Bu referandum da valilik ve gerekli mercilerden izin alınarak yapılıyor" dedi.

Oy kullanan köy sakinlerinden Latif Bor, "Köyümüzün mahalle olması için referandum yapılıyor. Mahalle olursa iyi olur. Bunun sonucunda hizmetler daha iyi olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Köylerinin merkeze 4 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Hüseyin Ay ise" Daha iyi hizmetlerin gelmesi ve daha güzel imkanların sağlanması için biz bir seçime gidiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Yemişlik ile Elazığ arası 4 kilometre mesafe var. Bizim bu seçimdeki amacımız, Abdullahpaşa Mahallesi 9 kilometre, Yemişlik Köyü ise 4 kilometre, bir an evvel mahalle olup hizmetin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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