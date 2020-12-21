Elazığ'da benekli semender görüntülendi
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Elazığ'da benekli semender görüntülendi

21.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:06
Elazığ'da benekli semender görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, koruma altındaki benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, koruma altındaki benekli semender görüntülendi.

İlçedeki Nimri Dağına arkadaşları ile doğa gezisine çıkan doğa gezgincisi Taner Şahin, koruma altındaki benekli semender görüntüledi.

Taner Şahin, yaptığı açıklamada, Keban'da ilk defe semender gördüklerini söyledi.

Korunması gereken ender bir tür olduğunu bildiklerini aktaran Şahin, zarar vermeden semenderi görüntülediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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