Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
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Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü

20 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Elazığ'da bayram nedeniyle şehre gelen iki kişide virüs tespit edildi. Valilik talimatıyla 2 bina karantinaya alındı.

23.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:49

Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı şehirleri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pozitif vaka çıkan 2 kişinin geldiği 2 apartman da valilik talimatıyla karantinaya alındı.

KENTTE 20 GÜN SONRA VAKA GÖRÜLDÜ, 2 APARTMAN KARANTİNADA

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Ülke genelinde nüfus oranına göre vaka sayısında en başarılı il olan Elazığ'dan 20 gün sonra üzücü haber geldi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kente İstanbul ve Adana'dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı. Bunun üzerine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü

ŞEHRE GELENLER İÇİN 14 GÜN KARANTİNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Elazığ İl Pandemi Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her bireyin 14 gün karantinada kalma zorunluğunun devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gelen herkesin kendini karantinaya alması, vatandaşların da dikkat ve tedbiri elden bırakmaması istendi.

Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü

Kaynak: İHA

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