Elazığ'da acemi erler yemin etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da acemi erler yemin etti

17.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:09
Elazığ'da acemi erler yemin etti

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 64 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, 8'inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da acemi erler yemin etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:14:41. #1.14#
title