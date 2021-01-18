Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:47
Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'da, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Baskil, Maden, Karakoçan, Sivrice, Kovancılar, Keban ve Palu ilçelerine bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin, görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bazı bölgelerde, kapanan köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. 


Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Elazığ'da 94 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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