Elazığ'da lise öğrencilerine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi - Haberler
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Elazığ'da lise öğrencilerine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi

Elazığ'da lise öğrencilerine yönelik
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da 290 lise öğrencisine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 290 lise öğrencisine yönelik "Bilişim suçları farkındalık eğitimi" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla Siberay farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesinde 110, Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 180 olmak üzere toplam 290 öğrenciye "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Suç ve Siber Zorbalık", "Siber Güvenlik ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında farkındalık semineri düzenlendi.

Öğrencilere bu konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Eğitim çalışmalarının belirli programlar dahilinde devam edeceği bildirildi.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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