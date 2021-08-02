Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu
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Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Mustafapaşa Mahallesi'nde 350 konutun yapımı tamamladı.

Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Mustafapaşa Mahallesi'nde 350 konutun yapımı tamamladı. Mahallede hak sahibi olan 285 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Mustafapaşa Mahallesinde TOKİ tarafından 350 konutun yapımı tamamlandı. Mahallede hak sahibi olan 285 depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralar ile depremzede vatandaşlar evlerine kavuştu.

Deprem sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu "Bu kapsamda 4 etap halinde inşaatlar devam etti. Bugün itibari ile de 1. Etapta 350 adet konutumuz tamamlandı. Daha önce bu alanda 285 hak sahibimiz bulunuyordu. Şimdi herkesin yaşadığı kata göre noterimiz huzurunda kuralar çekilecek. Önümüzdeki Çarşamba günü de anahtarlar hak sahiplerine verilecek" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu
Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu
Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu
Elazığ'da 285 depremzede daha çekilen kura ile evlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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