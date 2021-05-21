Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi
ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirildi, 1kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 186 sikke ele geçirildi, 1kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak isteyenlerin, müşteri aradığı bilgisine ulaştı. H.A.'nın adresine baskın yapan ekipler, aramada 186 sikke ele geçirdi. Sikkeler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli