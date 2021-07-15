Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 5'inci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu.

Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 5'inci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Daha sonra Elazığ Valiliği tarafından İzzetpaşa Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Programa, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı