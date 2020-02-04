Elazığ Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantılarına 'deprem' gündemiyle başladı.

04.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:40

Elazığ Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumu, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısını yöneten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak, devlet millet birlikteliğiyle depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağını kaydetti.

Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme'nin üst kısmında yeni rezerv alanlar oluşturulduğunu anlatan Başkan Şerifoğulları, konteyner kent kurulumuna ilişkin çalışmalar ile devlet destekleri hakkında da bilgi verdi.

Elazığ Belediyesi olarak tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Bundan sonraki süreçte şehri çok iyi planlayarak yeni uydu kentler kurarak, yeni mahalleler oluşturarak eski yapı stoklarını bir an önce dönüştürmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler