El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / El Salvador - Haberler | Güncel

-El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi -El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması -El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ve heyetinin Anıtkabir merdivenlerinde poz vermesi -El Salvador...

- El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi

- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması

- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ve heyetinin Anıtkabir merdivenlerinde poz vermesi

- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin Anıtkabir Şeref Defteri'ne not yazması ANKARA - El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / El Salvador - Son Dakika Haberleri

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