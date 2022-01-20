El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele Anıtkabir'i ziyaret etti
-El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi -El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması -El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ve heyetinin Anıtkabir merdivenlerinde poz vermesi -El Salvador...
- El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ve beraberindeki heyetin Arslanlı Yol'da yürümesi
- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması
- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele ve heyetinin Anıtkabir merdivenlerinde poz vermesi
- El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin Anıtkabir Şeref Defteri'ne not yazması ANKARA - El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.