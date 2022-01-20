El Salvador Başkanı Nayib Bukele kimdir? Nayib Bukele müslüman mı, nereli? Nayib Bukele'nin dini nedir, Osmanlı bağlantısı var mı?

El Salvador Başkanı Nayib Bukele kimdir? Nayib Bukele müslüman mı, nereli? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

EL SALVADOR BAŞKANI NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğmuştur. Salvadorlu siyasetçi ve iş adamı. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

NAYİB BUKELE MÜSLÜMAN MI?

Olga Ortez de Bukele ve Armando Bukele Kattan'ın oğlu olan Nayib Bukele hristiyan bir anne ve sonradan müslüman olan bir baba tarafından büyütüldü. Bukele'nin babası işadamı, entelektüel Armando Bukele Kattan 1992'de El Salvador'da ilk camiyi kurdu ve hayatı boyunca toplam 4 cami yaptırdı. Salvador İslam Cemaati İmamı olarak da görev yaptı.

AA'nın haberine göre, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Filistin kökenli Nayib Bukele, düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak ülkenin ilk Filistin kökenli devlet başkanı oldu.

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