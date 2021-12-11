El Kızı Komutan Cavidan kimdir? Fırat Doğruloğlu kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şu sıralar FOX ekranlarında yayınlanmakta olan El Kızı dizisinde Komutan Cavidan karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Fırat Doğruloğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FIRAT DOĞRUOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

FIRAT DOĞRULOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2021 – Doğduğun Ev Kaderindir (Tarık) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Adnan Adıvar) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Behçet) (Sinema Filmi)

2017 – Börü (Behçet) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Dervis¸ (TV Dizisi)

2012 – Dagˆ ( Yüzbaşı Yas¸ar ) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Ferhat ile S¸irin Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadas¸ (Soner) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Fırat) (TV Dizisi)

2008 – Hastasıyız (Kazım) (TV Filmi)

2008 – Canım Ailem (Bahadır) (TV Dizisi)

2007 – Nazlı Yarim (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Fırat) (TV Dizisi)

2006 – Bebegˆim (Sedat) (TV Dizisi)

2006 – Akümülatörlü Radyo (Dr. Riza) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Orhan) (TV Dizisi)

2005 – I·lk Göz Agˆrısı (Feridun) (TV Dizisi)

2005 – Kızma Birader (Mahzar: Modern Kardes¸) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Harun)(Kısa Film)

2004 – S¸eytan Sofrası (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Çarli) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Mithat) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Kuzey) (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1994 – S¸ehnaz Tango (TV Dizisi)

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