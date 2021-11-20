Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 5. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?

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ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin'i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.

Harun'a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun'a hem de Nermin'e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo'nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı'nın gücünü göstereceklerdir.

Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali'nin yakınlığı Ali'ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo'nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Toprak Sağlam : Nermin Karasu

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher Çetin

Sinan Arslan : Bekir Yılmaz

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Mesut Kaytan : Adem Çetin

Beyza Dolu : Neşe Çetin

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma Çetin

Gökçe Akyıldız : Songül

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