El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 5. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi El Kızı 5. yeni bölümüyle bugün FOX TV ekranlarına gelecek. El Kızı yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler "El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 5. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. El Kızı canlı izle! El Kızı 5. yeni bölüm izle! El Kızı 5. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak? El Kızı canlı izleme linki!
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. El Kızı canlı izle! Fox TV Elkızı 5. bölüm canlı izle! El Kızı yeni bölümde neler olacak?
Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin'i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.
Harun'a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun'a hem de Nermin'e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo'nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı'nın gücünü göstereceklerdir.
Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali'nin yakınlığı Ali'ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo'nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Toprak Sağlam : Nermin Karasu
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher Çetin
Sinan Arslan : Bekir Yılmaz
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Mesut Kaytan : Adem Çetin
Beyza Dolu : Neşe Çetin
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma Çetin
Gökçe Akyıldız : Songül
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