El Kaide örgütü: Mursi'nin ölümünden Mısır sorumlu
El Kaide örgütü, internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, Kahire yönetimini Mursi'yi öldürmekle suçlarken, Mısır halkını da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi aleyhine ayaklanmaya çağırdı.
El Kaide örgütü, mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'nin ölümünden hükümet yetkililerini sorumlu tuttu.
Örgüt, internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, Kahire yönetimini Mursi'yi öldürmekle suçlarken, Mısır halkını da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi aleyhine ayaklanmaya çağırdı. Metinde, "Mursi'nin cezaevinde öldürüldüğünden, baskıya maruz kaldığından ve aşağılandığından hiç şüphemiz yok" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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