- El Halil'deki protestolarda 2 Filistinli yaralandı

- El Halil'deki protestolarda 2 Filistinli yaralandı Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında İsrail ordusunun müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

- El Halil'deki protestolarda 2 Filistinli yaralandı

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında İsrail ordusunun müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken El Halil halkı yine sokaklara döküldü. Protestocular dün gece kentteki Shuhada Caddesi'ndeki İsrail güçlerinin kontrol noktasında toplandı. Filistin ve Hamas bayrağı açan El Halil halkı, "İşgale hayır" sloganları attı. İsrail güçleri protestoculara gaz bombaları ve gerçek mermi ile müdahale etti. İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SARİ JARADAT