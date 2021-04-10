El frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında can verdi
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El frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında can verdi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
El frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün altında can verdi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çiftçi Hüseyin Şahan (60), el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü bir süre sonra hareketlenince durdurmak istedi.

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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çiftçi Hüseyin Şahan (60), el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü bir süre sonra hareketlenince durdurmak istedi. Bu sırada aracın altında kalan Şahan, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası çiftçi Hüseyin Şahan, bahçe işleriyle uğraşırken, 48 HJ 691 plakalı traktöründen el frenini çekmeden indi. Şahan, bir süre sonra traktörünün hareketlendiğini fark edip, durdurmak istedi. Bu sırada araç devrilirken, Şahan da altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Şahan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından Şahan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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