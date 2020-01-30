El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı
Haberler » 3. Sayfa » El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı - Haberler

El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.

30.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:52
El freni çekilmeyen otomobil şarampole yuvarlandı

'da, sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçesine bağlı Çıralık Köyü yakınlarında Hasan A'ya ait otomobil, park halinde olduğu esnada el freninin çekilmemesinden dolayı kendiliğinden hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı otomobil hızlanarak şarampole yuvarlandı. Defalarca taklalar atan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler