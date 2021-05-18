DİYARBAKIR - El freni çekilmeyen otomobil istinat duvarından uçtu
İstinat duvarından düşen otomobil Otomobil sürücüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane önünde park edilen el freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından uçtu.
İstinat duvarından düşen otomobil
Otomobil sürücüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane önünde park edilen el freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından uçtu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin