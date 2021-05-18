DİYARBAKIR - El freni çekilmeyen otomobil istinat duvarından uçtu
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DİYARBAKIR - El freni çekilmeyen otomobil istinat duvarından uçtu

DİYARBAKIR - El freni çekilmeyen otomobil istinat duvarından uçtu
Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

İstinat duvarından düşen otomobil Otomobil sürücüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane önünde park edilen el freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından uçtu.

İstinat duvarından düşen otomobil

Otomobil sürücüsü DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde eczane önünde park edilen el freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından uçtu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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