El Bab şehidi Aytekin için mevlid-i şerif okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin(27) şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen sene şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şahadetinin 5. yılı dolayısıyla mevlid-i şerif okutuldu. Karabük Mahallesi Bahattin Gazi Camiinde okutulan mevlid-i şerif programına Vali Fuat Gürel'in yanı sıra kurum müdürleri ile şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit İstihkam Uzman Onbaşı Aytekin ve tüm şehitler için dua edildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Yerel