El-Bab'da Yaşanan Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Suriye'nin El-Bab ilçesinde 3 kiişnin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
15.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:41
Suriye'nin El-Bab ilçesinde 3 kiişnin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Suriye'nin El-Bab ilçesinde pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama anının görüntüsü çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA