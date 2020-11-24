El Bab'da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
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El Bab'da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

24.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:47
El Bab'da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 18 sivilin ise yaralandığı duyuruldu. Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edilirken, patlamanın meydan geldiği bölgedeki binaların ve araçların hasar gördüğü aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçlerinin saldırıyı YPG/PKK terör örgütünün gerçekleştirmiş olma ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.


El Bab'da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı
El Bab'da bomba yüklü araçlar saldırı: 5 ölü, 18 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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