Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

- El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

EL BAB - Suriye'nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamit Altıntop Marcao Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: El Bab'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:07:49. #1.11#