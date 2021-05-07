El arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı kamerada

KONYA'da, üç tekerlekli el arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişi, sokak ortasındaki rögar kapağını çaldı.

KONYA'da, üç tekerlekli el arabasıyla gelen kimliği belirsiz kişi, sokak ortasındaki rögar kapağını çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 3 Mayıs'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Karakulak Mahallesi Serincan Sokak'ta meydana geldi. Üstünde hurda parçaları bulunan üç tekerlekli el arabasıyla gelen kişi, sokak ortasındaki rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı el arabasına koyan kişi, olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlığı görenlerin ihbarı üzerine polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin URAL