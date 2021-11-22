Zabıtaların çekçeğine el koyduğu 13 yaşındaki kağıt toplayıcısı gözyaşlarına boğuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıtaların çekçeğine el koyduğu 13 yaşındaki kağıt toplayıcısı gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'da karton topladığı sırada el arabasına zabıta ekipleri tarafından el konulan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada herkesi duygulandırdı. 7 kardeşinin en büyüğü olduğunu ifade eden 13 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde el arabasına zabıta ekipleri tarafından el konulan 13 yaşındaki kağıt toplayıcısının görüntüleri gündem oldu.

"EKMEĞİMİZİ ALIYORLAR"

7 kardeşinin en büyüğü olduğunu ifade eden küçük çocuk, karton topladığı sırada el arabasına el koyulduğunu belirterek "Ekmeğimizi alıyorlar" diye feryat etti. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.

YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Görüntülerde kağıt toplayıcı çocuk, yaşananları "Şimdi ben oradan geçiyordum. 'Senin arabanı alıyorlar' dediler. Buradan kartonları alacaktım. Bir baktım arabamı alıyorlar" diyerek anlattı.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

 INTERPOL'ÜN 89'UNCU BAŞKANI İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

INTERPOL'ÜN 89'UNCU BAŞKANI İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title