Zabıtaların çekçeğine el koyduğu 13 yaşındaki kağıt toplayıcısı gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
İstanbul'da karton topladığı sırada el arabasına zabıta ekipleri tarafından el konulan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada herkesi duygulandırdı. 7 kardeşinin en büyüğü olduğunu ifade eden 13 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde el arabasına zabıta ekipleri tarafından el konulan 13 yaşındaki kağıt toplayıcısının görüntüleri gündem oldu.
"EKMEĞİMİZİ ALIYORLAR"
7 kardeşinin en büyüğü olduğunu ifade eden küçük çocuk, karton topladığı sırada el arabasına el koyulduğunu belirterek "Ekmeğimizi alıyorlar" diye feryat etti. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.
YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Görüntülerde kağıt toplayıcı çocuk, yaşananları "Şimdi ben oradan geçiyordum. 'Senin arabanı alıyorlar' dediler. Buradan kartonları alacaktım. Bir baktım arabamı alıyorlar" diyerek anlattı.
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