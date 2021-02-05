EKYS başvurusu nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı!

EKYS başvurusu nasıl yapılır? EKYS başvuru kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve başvurular başladı. MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları, 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. EKYS'ye girmek isteyen adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. İşte EKYS başvuru kılavuzu ve sınav tarihi detayları

EKYS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. EKYS 2021 başvuruları şubat ayı içerisinde alınacak. Başvurular 5 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında yapılabilecek. Sınav ,14 Mart 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. EKYS başvuru ücreti bu yıl 225,00 TL olarak açıklandı.

EKYS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 05-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

EKYS sınavına girecek adaylar,başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

EKYS

EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi

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Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.