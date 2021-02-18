Ekvador'da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekvador'da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

18.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:53
Ekvador'da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu

Ekvador'da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu.

Ekvador'da spor muhabiri Diego Ordinola, stadyum önünden canlı yayın yaptığı sırada silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu. Soyguncu, kameraman ve muhabirin telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Ülkenin Guayas kentindeki Monumental Isidro Romero Carbo Stadyumu önünde karşılaşma öncesi detayları aktaran Spor muhabiri olan Diego Ordinola canlı yayında silahlı bir saldırgan tarafından soyuldu.

MUHABİR VE KAMERAMANA SİLAH DOĞRULTTU

Yaşadığı olay nedeniyle şoka giren spor muhabiri Ordinola'nın mikrofonunu hedef alan silahlı saldırgan, muhabir ve kameramana silah doğrulttu. Soyguncu, daha sonra kameramana ait çantada bulunan cep telefonunu alarak, motosikletli bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar kameraman tarafından an be an kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis her yerde silahlı saldırganı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekvador'da muhabir canlı yayın sırasında soyuldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:56:30. #1.16#
title