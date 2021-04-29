Ekvador Anayasa Mahkemesi tecavüz vakalarında kürtajın suç olmaktan çıkarılmasına hükmetti

Ekvador Anayasa Mahkemesi, tecavüz vakalarında kürtajın suç olmaktan çıkarılmasına hükmetti.

Ekvador Anayasa Mahkemesi, tecavüz vakalarında kürtajın suç olmaktan çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, Ekvador'da ceza yasasının iki maddesinin anayasaya aykırı olduğu yönündeki bu kararı, yargıçların oy çokluğuyla aldı.

Mahkemenin, Ekvador Ulusal Meclisinden anayasaya aykırılık hükmü çıkan iki madde hakkında, yeniden düzenleme talep etmesi bekleniyor.

"Seven Women" adlı organizasyonun yanı sıra kadın hakları ve insan hakları grupları tarafından sunulan dilekçeye cevaben gelen karar sonrası, Anayasa Mahkemesi binasının önü, aksi yönde bildirimde bulunulmasına rağmen kürtaj destekçileriyle karşıtlarının gösterilerine sahne oldu.

Ekvador'da Devlet Başkanı seçilen Guillermo Lasso'nun eşi Maria de Lourdes Alcivar, karar öncesi Twitter'da "Ülkemizde kürtajın onaylanmaması için Tanrı'ya dua ediyoruz. Bu, bir cinayettir." paylaşımını yapmıştı.

Öte yandan Ekvador'un önde gelen kadın hakları aktivistlerinden Lolo Mino, Twitter paylaşımında, kararla ülkede tecavüz mağduru genç kız ve kadınların ikinci bir şansa sahip olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman