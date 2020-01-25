Ekşi nasıl yazılır? TDK'ya göre eşki mi, ekşi mi?

25.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:39

Ekşi kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ekşi nasıl yazılır? Eşki mi, ekşi mi? TDK'ya göre ekşi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EKŞİ NASIL YAZILIR? EŞKİ Mİ, EKŞİ Mİ?

Eşki nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "ekşi" şeklindedir. ''k'' ve ''ş'' ünsüz harflerinin yan yana gelişi nedeniyle bazen yanlış kullanımlara neden oluyor. TDK'ya göre eşki kelimesinin doğru yazılışı ekşi şeklindedir.

Eşki - yanlış

Ekşi - doğru

EKŞİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Annem pazardan en ekşisinden limon istedi.

Erikler henüz tatlanmamış daha çok ekşi.