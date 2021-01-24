Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler
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Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler

24.01.2021 08:42 | Son Güncelleme: 24.01.2021 08:46
Eksi 25 derecede, buzulları aratmayan görüntüler

HAVA sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars çayı üzerindeki Hidroelektrik Santralinde meydana gelen buzlanma ilginç görüntülere sahne oldu.

HAVA sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Kars çayı üzerindeki Hidroelektrik Santralinde meydana gelen buzlanma ilginç görüntülere sahne oldu.

Kars'ta etkili olan dondurucu hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25'lere kadar düştüğü kentte buzulları aratmayan görüntüler yaşanıyor. Akarsuların, barajların, şelalelerin donduğu kentte kardan ve buzdan manzaralar dikkat çekiyor. Özellikle de Kars Çayı üzerindeki Hidroelektrik Santrali adeta buzdan şelaleye dönüştü. Buzulları andıran görüntüler büyük dikkat çekti. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlarda bölgeyi fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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