Eksi 13 derecede Abdullah Avcı ile karşılaştı

16.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41

İş arasında fırsat buldukça kayak yapan sanatçıya Erzurum'da maçı bulunan ve yakın dostu olan Türkiye Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü ve Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı da eşlik etti.

Gökhan Tepe -13 dereceye rağmen Erzurumspor-Beşiktaş maçını izledi.



