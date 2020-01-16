Eksi 13 derecede Abdullah Avcı ile karşılaştı
Sevilen sanatçı Gökhan Tepe, özel bir proje görüşmesi için gittiği Erzurum'da kış sezonunu açtı. Tepe, burada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ile karşılaştı
16.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41
İş arasında fırsat buldukça kayak yapan sanatçıya Erzurum'da maçı bulunan ve yakın dostu olan Türkiye Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü ve Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı da eşlik etti.
Gökhan Tepe -13 dereceye rağmen Erzurumspor-Beşiktaş maçını izledi.
Kaynak: Snob Magazin
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