Eksi 13 derecede Abdullah Avcı ile karşılaştı
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Eksi 13 derecede Abdullah Avcı ile karşılaştı

Sevilen sanatçı Gökhan Tepe, özel bir proje görüşmesi için gittiği Erzurum'da kış sezonunu açtı. Tepe, burada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ile karşılaştı

16.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41
Eksi 13 derecede Abdullah Avcı ile karşılaştı

İş arasında fırsat buldukça kayak yapan sanatçıya 'da maçı bulunan ve yakın dostu olan Türkiye Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü ve Beşiktaş teknik direktörü da eşlik etti.

-13 dereceye rağmen Erzurumspor-Beşiktaş maçını izledi.

Kaynak: Snob Magazin

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