EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ
Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.
Gökhan ÇELİK - Güven USTA/ İSTANBUL DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldiği araçtan inen İmamoğlu, gazetecilere el sallayarak kongre merkezine geçti.
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-İmamoğlu'nun gelişi
-Kongre merkezine girişi
Kaynak: DHA
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