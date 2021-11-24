Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir video paylaştı. Videoda atanamadığı için markette, inşaatta vb. yerlerde çalışan öğretmenler gündeme getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştığı bir video ile tebrik etti.
ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER ANILDI
İmamoğlu'nun "Onlar öğrencilerini, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun" notuyla paylaştığı videoda bir öğrenci yoklama alıyor. Yoklamada inşaat işçiliği yapan, markette çalışan ve pazarcılık yapan 3 öğretmenin isimleri sayılıyor.
"ONLAR ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRENCİLER ONLARI İSTİYOR"
Videoda, "Şehrimizde ve ülkemizde atanamayan öğretmenler birçok farklı meslekte çalışıyor. Onlar öğrencileri, öğrenciler onları istiyor. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" deniliyor.
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