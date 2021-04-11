Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim, koronavirüse yakalandı. Dilek İmamoğlu, bu nedenle annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadı. Ekrem İmamoğlu ve diğer oğlu Semih'in test sonucu negatif çıktı.