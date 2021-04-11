Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
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Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

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Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim, koronavirüse yakalandı. Dilek İmamoğlu, bu nedenle annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadı. Ekrem İmamoğlu ve diğer oğlu Semih'in test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim'in koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Sözcü'nün haberine göre; İmamoğlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Dilek İmamoğlu'nun annesinin Trabzon'daki cenazesine, koronavirüse yakalandığı için katılamadığı öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SONUCU NEGATİF

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu'nun ise test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

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