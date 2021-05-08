Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden kişinin Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu iddiası
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Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden kişinin Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu iddiası

Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden kişinin Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu iddia etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanladı. Başar, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Daha sonra yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun CİMER'e şikayet edildiği ve hakkında soruşturma değil ön inceleme başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

TOKATSPOR BAŞKANI ŞİKAYETİ ÜSTLENDİ

Bu gelişmeler üzerine dün Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söyledi. 37 dakikalık bir video yayınlanan Akçekaya, bu sırada birtakım dosya numaraları da söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Tokatspor başkanının iddialarını yalanladı. Başar, açıklamasında "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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