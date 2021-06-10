Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrı geldi. İcraatlarının sıkı bir takipçisi olduğunu ve imrenerek izlediğini söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'u gezdirmeyi teklif eden İmamoğlu, "Ona bilmediği ve kendisine yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse bir halı sahada futbol maçı bile yaparız. Tenis de oynarız, bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki tenis kortlarının yenilenme töreninde açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BENİ İMRENEREK İZLİYOR"

İstanbul halkının kendisini takip ettiğini ve vatandaşlarının memnuniyet duyduğunu ifade eden İmamoğlu, bu durumdan çok mutlu olduğunu söyledi. 7'den 77'ye herkesin kendisini takip ettiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti;

"Deseniz ki seni en çok ne mutlu ediyor. Açıkçası beni bildiğiniz gibi, sayın Cumhurbaşkanı'nın takip etmesi mutlu ediyor. İcraatlarımızı, bizi takip etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyorum, birçok yerde söyledim. İçten içe bir sempati duyduğunun da farkındayım. Bu sempatisini de beğeniyle karşılıyorum. Hatta bir hayranlık duygusu oluştuğunu hissediyorum, aklından çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor gibi, sanki imrenerek izlediğinin farkındayım. Vardır ya hani çok imrenirsin, tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara'dan. Ne mutlu bana, bundan mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum.

"TENİS DE OYNARIZ, BU KEYİFLİ GEZİYE KENDİLERİNİ DAVET EDİYORUM"

Yani bazen bedava süt dağıtıyoruz, onu anlatıyor. Metroları yapıyoruz, 10 tane metroyu harekete geçiriyoruz, onu anlatıyor. Gerçekten ilgisine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir düşünürse bir gün İstanbul turunu onunla yapmak isterim. Yani şu İstanbul'u bir gezdirmek. Ona bilmediği ve kendisine yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse bir halı sahada futbol maçı bile yaparız. Tenis de oynarız, bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini lütfen kaybetmesin. İmrenerek izlemeye devam etsin. Bu yönüyle tabii hoşuma giden halkımızın bu sıkı takibi, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle üretiyoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuruşuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine ve bu şehre asla zarar vermeden, zarar veren unsurları da bertaraf ederek hizmet etmeye devam edeceğiz. "

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
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